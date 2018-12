Manifestations des Gilets jaunes : les institutions prises pour cible à Narbonne

À Narbonne, une enquête a été ouverte à la suite des graves incidents survenus dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 décembre. Des dizaines d'individus cagoulés ont incendié plusieurs bâtiments, dont celui d'Autoroute du Sud de la France et du peloton de gendarmerie autoroutier. Ils se sont aussi pris physiquement aux policiers et au sous-préfet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.