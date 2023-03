Manifestation : quelques violences en marge des cortèges

Alors que la manifestation se déroulait jusqu’ici dans le calme, la situation se tend à 17 heures à Paris. Un groupe de black blocs prend pour cible un supermarché. Des débordements nombreux ont eu lieu, mais c'est moins que la semaine dernière. Il y a eu une vingtaine d’interpellations dans la Capitale, cinq fois moins que lors de la précédente manifestation. Est-ce dû au dispositif de sécurité hors normes ? On recense 5 500 policiers et gendarmes déployés, 10 000 contrôles ont été réalisés. Malgré quelques affrontements entre des black blocs et les forces de l’ordre, la manifestation est moins violente à Bordeaux, comme partout en France. À Lille, les parpaings, que vous pouvez voir dans les images, ne sont pas destinés à casser des vitres, mais à bâtir un mur, et ce, devant le domicile d’une députée de la majorité, dont les manifestants scandent le nom. Cette action est filmée et revendiquée sur Internet par des syndicalistes et des militants d’extrême gauche. TF1 | Reportage J. Cressens