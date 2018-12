Manifestation samedi : de nombreux événements annulés

Des marchés de Noël, des festivals de musique, des rassemblements caritatifs ou encore des matchs de football qui devaient avoir lieu samedi 8 décembre ont été annulés. Les organisateurs d'événements ne veulent prendre aucun risque et ont préféré déprogrammer. Il s'agit d'une conséquence directe des mobilisations du samedi 1er décembre à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.