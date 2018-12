Manifestation : une centaine de lycées bloqués

Le vent de contestations et de violences dans notre pays touche aussi les lycées. À part les "gilets jaunes", des lycéens ont également manifesté ce lundi 3 décembre. Ils ont bloqué une centaine d'établissements à Toulouse, à Nice et en région parisienne. Et si certains dénoncent la réforme du baccalauréat, d'autres soutiennent la cause des "gilets jaunes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.