Manifestations à Hong Kong : scènes de chaos à l'aéroport

L'aéroport de Hong Kong, l'un des plus grands de la planète, est l'un des symboles de la contestation. Depuis deux jours, plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie interdisent l'accès aux terminaux. Presque aucun avion ne peut décoller. Des dizaines de milliers de voyageurs sont immobilisés. Le pouvoir montre les muscles avec des mouvements de troupes filmés et affichés par la télévision officielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.