Manifestations au Liban : les raisons de la colère

Saad Hariri, Premier ministre du Liban, a fini par démissionner, après deux semaines de manifestations monstres. Près d'un Libanais sur trois est descendu dans la rue pour protester contre les conditions de vie dans le pays, qui sont de plus en plus difficiles. Coupure d'électricité, pénuries d'eau, fermetures des banques et écoles...