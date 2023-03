Manifestations : des cortèges très fournis

Partout en France, des cortèges très fournis, nettement plus que la semaine dernière, avec à chaque fois le même mot d'ordre : "ne rien lâcher". Dans les rues Saint-Nazaire, place forte de la contestation, ils étaient 9 000 aujourd'hui, contre 6 200 le 15 mars, et ce, alors que la réforme vient d'être adoptée. Mais il n'y avait pas que des habitués. Dans le cortège parisien, nous avons croisé plusieurs jeunes qui participaient aujourd'hui à leur toute première manifestation. Beaucoup de manifestants nous l'auront dit, ils ne se mobilisent plus uniquement contre la réforme de retraites, mais contre la manière de gouverner du président. À Paris aussi, beaucoup de monde dans les rues. La police totalise 119 000 manifestants ce jeudi 23 mars, contre 37 000 le 15 mars. Et selon la CGT, 800 000 personnes défilaient dans la capitale. La mobilisation ne faiblit pas, mais la tension augmente. Il y a plus de monde dans les rues, mais moins de grévistes à la SNCF, comme dans l'Éducation nationale. Au total, 21,4% des enseignants étaient en grève aujourd'hui, contre 32,7% il y a quinze jours. Les syndicats annoncent ce soir la date de la prochaine grande journée de mobilisation. Ce sera mardi prochain. TF1 | Reportage N. Gandillot, E. Spertino, N. Hesse