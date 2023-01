Manifestations : des cortèges très fournis et moins de grévistes

Des cortèges fournis à Marseille, Bordeaux, et même à Verdun où c'est inhabituel. Avec plus de 200 rassemblements, il y avait des manifestants partout. Selon la CGT deux millions de personnes ont battu le pavé aujourd'hui, plus d'un million selon le ministère de l'Intérieur. Dans les deux cas, c'est beaucoup plus qu'en 2019 lors des manifestations contre la retraite à points. L'autre image marquante de ce jeudi est celle-ci, l'intersyndicale au grand complet. La CGT et la CFDT ensemble, du jamais vu depuis douze ans. "C'est une première étape, on va voir comment réagit le gouvernement", dit Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Unis aussi contre la réforme les partis politiques de gauche. "C'est une manif énorme, qui remplit ces objectifs. La balle est dans le camp du président de la république.", dit Fabien Roussel, député du Nord secrétaire National. Forte mobilisation mais moins de grévistes. Il y a 38 % d'enseignants en grève selon le ministère, c’est 8 points de moins qu’en 2019. Même constat à la SNCF, 46 % de grévistes ce jeudi selon le syndicat contre 56 % il y a trois ans. En revanche, un peu plus de grévistes aujourd’hui dans la fonction publique territoriale. En mairie dans les collectivités, ce jeudi soir, les syndicats ont décidé de la prochaine journée de manifestations et de grève, mardi 31 janvier. TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Zajdela, S. Houllier