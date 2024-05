Manifestations du 1er Mai : des défilés sous tension

Moins de manifestants dans les rues de Paris que l'an dernier, mais toujours des tensions. Une camionnette incendiée, vitrines et mobilier urbain dégradés, certains manifestants ont même tenté de s'attaquer à deux agences bancaires. Ils sont rapidement dispersés à coups de gaz lacrymogène. Atmosphère tendue également à Saint-Étienne mercredi matin, quand Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste aux Européennes veut rejoindre le cortège. Projectile, jet de peinture, le candidat et son équipe préfèrent renoncer. Les manifestants stéphanois lui reprochent sa position sur le conflit au Proche-Orient. Raphaël Glucksmann met en cause l'extrême gauche et La France insoumise. "C'est frustrant que des petits groupuscules qui ne représentent pas plus de 200 personnes au maximum sur toute la ville aient décidé de recourir à la violence physique, mais on les connaît. Au fonds, ces gens-là sont finis", dit-il Réponse à Paris quelques heures plus tard du chef de file de La France insoumise. "Je ne suis pas d'accord sur l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui revendique la Jeunesse communiste de monsieur Glucksmann à Saint-Étienne", déclare Jean-Luc Mélenchon. Dans la soirée de mercredi, les forces de l'ordre ont évacué les derniers manifestants. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Gueneguan, C. Cambier