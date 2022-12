Manifestations en Chine : la colère s'amplifie

Ils sont prêts à tout risquer, même des arrestations brutales. De Shanghai jusqu'à Pékin, la vague de colère a traversé le pays. Un soulèvement rarissime. Dans les foules, de jeunes manifestants à bout qui subissent depuis presque trois ans la stricte politique "zéro covid". Découvrez dans la vidéo en tête de cet article à quoi ressemble la capitale pendant la journée. Des avenues vides, des commerces et des bars fermés, une ville morte pour un virus quasi invisible. Car les trois quarts des cas enregistrés dimanche sont asymptomatiques. Comme les trois millions de Pékinois dans son quartier, Romain Cottereau est à nouveau contraint depuis une semaine de télétravailler. "C'est devenu plus compliqué de vivre en Chine que dans tous les autres pays ailleurs. En gros, chaque jour, on a la surprise de savoir si bon ou pas. La semaine dernière, je me suis trouvé deux fois en quarantaine", s'est confié cet expatrié français. Ce sont entre autres les images de supporters sans masque durant la Coupe du monde qui ont déclenché la colère des Chinois. Alors, depuis dimanche, la chaîne d’État censure partiellement l'événement. À gauche dans la vidéo en tête d'article, la diffusion officielle telle que nous la voyons en France, à droite, la version chinoise. Lundi soir, ce quartier de la capitale est entièrement bouclé. Un rassemblement devait s'y tenir. Les manifestants en ont été dissuadés. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano