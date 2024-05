Manifestations en Géorgie : la peur du voisin russe

Tbilissi, en Géorgie, ils sont une dizaine de milliers dans la rue, depuis plus de deux semaines. Les Géorgiens brandissent le drapeau européen et font jouer l'hymne européen. Il y a deux jours, la tension est montée d'un cran avec les forces de l'ordre. Canons à eau, gaz lacrymogènes, des dizaines de blessées pendant que le Parlement adopte une loi visant à contrôler et à limiter les financements occidentaux dans les médias géorgiens. Ce texte inspiré par Moscou, disent la majorité des opposants. "La Géorgie ne cédera pas, on ne s'écartera pas de la voie européenne", "On est ici pour dire non à cette loi russe. On veut être libre et on veut être en Europe", martèlent certains d'entre eux. Ancienne république soviétique, la Géorgie reste dans la sphère d'influence russe. En 2008, environ 20% de son territoire est envahi par Moscou. Et en 2020, le pays élit une majorité dirigée par un milliardaire proche du Kremlin. Aujourd'hui, ce dernier prétend être assiégé par l'Occident. Face à lui, la présidente géorgienne pro-européenne s'oppose à la loi. Elle se dit persuadée de l'emporter. Les élections auront lieu en octobre prochain, mais avec ce texte, la violence gagne aussi les bancs du Parlement. La majorité promet un nouveau vote de la loi, le 17 mai prochain. TF1 | Reportage B. Christal, S. Riou, T. Bruck