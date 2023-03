Manifestations et blocages : mobilisation en baisse

Grande ou petite ville, de Marseille à Bordeaux, en passant par Tulle, l'essoufflement et parfois le découragement se font sentir. "On voit qu'il y a moins de monde que le 7 mars, etc. Mais je pense que la colère est vraiment là", affirme un manifestant. "C'est pour la forme, parce que je sais que ça va certainement passer", ajoute un autre. À Nice, il y a eu deux fois moins de monde que la semaine dernière, avec 3 000 manifestants contre 6 000 le 7 mars dernier. À Paris aussi, la mobilisation est en forte baisse. 37 000 personnes sont descendues dans rue, contre 81 000 la semaine dernière, selon la préfecture. Alors, faut-il y voir une forme de résignation face à une réforme qui pourrait être adoptée demain ? "L'histoire, et le CPE notamment, nous a montré que s'il y a plus de monde après le vote, c'est foutu", déclare un jeune homme. "On est là, on y croit. Et s'il faut continuer, on continuera", selon une manifestante. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Jouanneau, C. Parédès