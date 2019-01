Manifestations des gilets jaunes : le témoignage des blessés

Touché par un lanceur de balle de défense, le 8 décembre sur les Champs-Élysées, un chauffeur routier a définitivement perdu son œil droit et ne peut plus exercer son métier. Le recensement des manifestants blessés est compliqué à faire. Selon l'IGPN, 70 plaintes ont été déposées. Six personnes font l'objet d'infirmités permanentes, quatre à l'œil et deux ont une main arrachée. Des avocats dénoncent une banalisation de l'emploi du LBD. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.