Manifestations des gilets jaunes : une facture salée à Rouen

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nos villes ont dû subir quinze samedis de pillages, de violences et d'incendies. Elles ont alors calculé ce que leur avaient coûté les dégâts liés à ces débordements. Pour Paris, la facture s'élève à plus de dix millions d'euros. Qu'en est-il de Rouen, une ville régulièrement visitée par les casseurs depuis la mi-novembre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.