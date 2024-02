Manifestations : les agriculteurs maintiennent la pression

Déterminés, les manifestants comptent bien passer la nuit devant le Salon de l'agriculture. “On sera là, présent demain, pour faire reconnaître la souveraineté alimentaire française, faite par les agriculteurs français.”, s'exprime une manifestante. Dans l'après-midi de ce vendredi 23 février, ils étaient près d'un millier à converger vers le site. Un peu plus loin, un autre convoi fait une entrée remarquée dans la capitale, sous les encouragements. Un défilé d'une cinquantaine de tracteurs en plein Paris. Certains sont venus de l'Est de la France, jusque devant la Tour Eiffel. Ils voulaient marquer les esprits, opération réussie. C'est ensuite autour d'un barbecue, face aux Invalides qu'ils ont passé l'après-midi, l'occasion de sensibiliser les passants à leurs revendications. La préfecture a été dûment emmurée et du fumier a été déversé devant les bâtiments publics. Des actions ont eu lieu un peu partout en France. Tout cela se déroule, à quelques heures de l'ouverture du Salon de l'agriculture. TF1 | Reportage L. Merlier