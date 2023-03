Manifestations, perturbations, blocages... et maintenant ?

Ils l'ont appris en direct. Les syndicalistes, réunis devant l'Assemblée nationale au moment de l'annonce du 49.3, ont donné de la voix. Très vite, une foule s'est rassemblée sur la place de la Concorde à Paris. Plusieurs syndicats y sont présents. Et l'article 49.3 a été sur toutes les lèvres. À Bruges, près de Bordeaux, des syndicalistes ont bloqué l'accès à une zone de fret depuis ce jeudi matin, et entendent désormais continuer. Ils avaient envisagé que la réforme soit adoptée, mais ne s'attendaient pas à un passage en force. De nouveaux mouvements sont alors prévus dès vendredi. À Lille, plusieurs milliers de personnes ont descendu dans la rue ce jeudi soir. Elles ont aussi la même détermination à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites. L'UNEF, syndicats étudiants, prévoit déjà un blocage des universités et même de s'attaquer au baccalauréat. À 300 km de là, une épaisse fumée noire était visible devant l'hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime). Parmi les syndicalistes présents, il y avait de nombreux enseignants. Ils étaient en grève reconductible depuis lundi et ne comptent pas s'arrêter là. Des rassemblements spontanés ont été constatés partout dans l'Hexagone ce soir, comme à Marseille, à l'initiative des syndicats et de plusieurs élus locaux. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Ramaugé