Manifestations pour Adama Traoré : le gouvernement appelle à l'apaisement

À l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, des rassemblements ont eu lieu à Paris, Toulouse, Marseille, Lille et Lyon, mardi 2 et ce mercredi 3 juin. Des heurts ont éclaté avec la police de la capitale. Après ces débordements, Christophe Castaner a prôné la fermeté des deux côtés, répétant qu'il sanctionnerait tout comportement raciste au sein des forces de l'ordre. Le gouvernement a donc appelé à l'apaisement.