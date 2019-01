Manifestations : quelles sanctions pour les casseurs ?

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", 5 339 personnes ont été placées en gardes à vue lors des différentes manifestations. Huit cent quinze ont été jugées en comparution immédiate. Certains seront jugés plus tard. Cent cinquante-deux mandats de dépôt ont été prononcés et un quart des manifestants a bénéficié d'un classement sans suite. Aucune charge n'a finalement été retenue contre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.