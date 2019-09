Mannequinat : la fin des stéréotypes

La publicité commencerait-elle à changer certains codes ? Ces dernières années, quelques enseignes ont choisi de nouveaux modèles, des personnes souffrant de handicap. C'est le cas de Théo Curin. Le nageur amputé des quatre membres est devenu mannequin pour une marque de cosmétiques. Certains représentants sont atteints de vitiligo, de trisomie, mais aussi des femmes rondes et avec des vergetures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.