Manque de carburants : difficile pour les entreprises de travailler

Cet après-midi, des déménageurs de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), s'apprêtaient à faire 200 km avec seulement la moitié du plein. Dans cette entreprise de transport et de déménagement, un tiers des véhicules est à l'arrêt. Pour continuer d'assurer son activité, Alain Duhamel, dirigeant de la société Duhamel déménagement, s'adapte avec ses propres stocks de gasoil. Ce patron pense pouvoir tenir encore 48h. Ensuite, son activité sera totalement à l'arrêt. Même difficulté chez Caron café, fournisseur de café à Saclay (Essonne). Là-bas, 30% des livreurs ont des difficultés pour s'approvisionner en carburant. Résultat, l'entreprise perd chaque jour de l'argent. Les transporteurs frigorifiques sont aussi touchés par les pénuries. Cet après-midi, ils ont annoncé de possible rupture d'approvisionnement de produits frais et surgelés d'ici quelques jours. TF1 | Reportage M. Alibert, D. Blondeau, A. Hanout.