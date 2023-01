Manque de clients : l'inquiétude des coiffeurs

Quand le téléphone sonne, cette coiffeuse retrouve le sourire. Car les clients se font rares. Soline Hody a ouvert "S.Line coiffure", un salon indépendant à Chartres (Eure-et-Loir) il y a dix ans. Pour la première fois, son agenda n'est pas complet pour les fêtes de Noël. En ce début d'année, elle s'inquiète. "On a beaucoup plus de mal à remplir nos samedis. Alors qu'auparavant, c'étaient des journées qui étaient remplies", indique-t-elle. En décembre, elle a perdu 2 000 euros de chiffre d'affaires. Avec la crise, les Français dépensent moins dans l'esthétique, comme Antoine, 18 ans, étudiant. "Ce n'est plus essentiel, surtout, on doit payer la voiture qui est de plus en plus cher. Donc, on fait les cheveux tout seul. Beaucoup d'amis font ça chez eux", explique-t-il. Moins de clients, mais plus de charges. Sa facture a augmenté de 50 % par mois pour l'eau et l'électricité. Il a fallu trouver des solutions. "On a diminué l'amplitude horaire. Au lieu d'ouvrir à 8h30, on ouvrira à 9 h. Et avant, on faisait journée continue tous les jours. Et maintenant, on ferme entre 12h30 et 14h", poursuit Soline. Les géants de la coiffure aussi ont perdu des clients. Moins 20 % en trois ans chez le leader français, 1 500 salons dans l'Hexagone. Fabien Provost, directeur général et artistique des Salons Franck Provost, fait le point avec son équipe à Marseille. Les habitudes des clients ont changé. Davantage de rendez-vous à la dernière minute. Mais le patron veut rester confiant. "On aura toujours besoin de se faire couper les cheveux, donc c'est inévitable. Puis après, il y a toute cette notion de plaisir". Un plaisir un peu plus cher qu'avant. En France, un salon sur deux a augmenté ses tarifs pour faire face à l'inflation. TF1 | Reportage E. Despatureaux, D. Bordier