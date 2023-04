Manque de cueilleurs : le muguet plus cher cette année ?

Tout doit être prêt pour le 1er mai et cela fait deux mois qu’ils y travaillent. Dans cette pépinière du Var, en image, 150 000 plans de muguets fleurissent, pour être récoltés à point, ni trop tôt, ni trop tard. Et c’est un défi. Durant deux semaines, le pépiniériste, Melchior De Valbray, directeur de la Pépinière « Valbray à Ollioules dans le Var, recrute près de 80 personnes. Mais depuis deux ans, il peine à trouver ceux qui veulent mettre en terre, emballer et transporter les brins de bonheur tant attendus. Et pour maintenir la récolte qui représente 35 % de son chiffre d’affaires annuel, le producteur a dû faire appel à des amis à la retraite. Face au manque de main d’œuvre, un grossiste, à quelques kilomètres plus loin, a préféré réorganiser ses équipes. Les douze employés travaillent le week-end et chaque fleuriste a son poste bien défini, pour aller plus vite. Conséquence aussi sur l’étiquette, le prix du muguet sera plus élevé cette année. Une autre course contre la montre démarre pour ces professionnels : approvisionner tous les points de vente, en temps et en heure, avant lundi. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Jit, E. Bonnot