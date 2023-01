Manque de médecins : un pont aérien entre Dijon et Nevers

À bord d'un avion monomoteur, pneumologue, deux chirurgiens, un cardiologue, huit médecins en tout. Et pour parcourir les 180 km qui séparent Dijon de Nevers, il faut seulement 35 minutes de vol, contre au minimum 2h45 en voiture. L'avion rend donc possible l'aller-retour en une journée. Le Dr Inna Dygai-Cochet, renforce aujourd'hui le service de médecine nucléaire de l'hôpital de Nevers. On y diagnostique et soigne notamment le cancer. "Il n'y a qu'un seul médecin sur place. Donc, ce n'est vraiment pas assez. Il faudrait avoir trois médecins idéalement", déclare-t-elle. Nevers est ce qu'on peut appeler un désert médical. En France, on compte un généraliste pour 854 habitants. Dans la Nièvre, c'est un pour 2 000 habitants. "On n'a plus de dermatologue. Gynécologue, moi, je vais à Clermont", affirme une riveraine. "La semaine dernière, je suis allée à Lyon juste pour un rendez-vous avec un chirurgien, que j'ai eu en moins d'une semaine, parce qu'ici, ce n'était pas possible", ajoute une autre. L'hôpital a régulièrement recours à des médecins intérimaires, facturant jusqu'à 3 000 euros la journée, contre 670 euros la place aller-retour en avion. Mais utiliser un moyen de transport plus polluant que la voiture ou le train pour soigner, n'est-ce pas disproportionné ? Pour moi, l'écologie c'est surtout du bon sens. Respect de l'environnement, on essaie de le faire, mais la priorité, c'est la santé des Nivernais", selon Denis Thuriot, maire (RE) de Nevers. TF1 | Reportage A. Tassin, E. Fourny, I. Blonz