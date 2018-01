Manque de moyens, pénurie de médecins... l'hôpital est à bout de souffle

L'hôpital public français est depuis longtemps considéré comme l'un des meilleurs du monde. Mais chacun reconnaît aujourd'hui qu'il est à bout de souffle. Les médecins, les infirmiers et les aides-soignants réclament actuellement des moyens supplémentaires. Ils exigent une meilleure organisation et une amélioration de la gestion du temps de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.