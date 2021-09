Manque de pièces : de plus en plus d'usines tournent au ralenti

Dans l’usine Toyota, il règne un silence de cathédrale. Quotidiennement, 900 Yaris sortent des lignes de production. Mais plus rien depuis une semaine. Tout cela, à cause de cette pièce : un semi-conducteur. Il paraît qu’il est grand comme un grain de sable, mais il grippe toute la machine industrielle mondiale depuis quelque temps. L’usine Toyota devait redémarrer lundi prochain : peine perdue. La direction a annoncé un report jusqu’au 13 septembre. Alors, les salariés qui touchent 84% de leur salaire net, en attendant, commencent à trouver le temps long. À 40 km de là, à Lances, dans la Pas-de-Calais, dans cette usine, on surveille les stocks comme le lait sur le feu. Ici, on fabrique des axes pour les rotatives d’une imprimerie, par exemple. On utilise beaucoup d’acier et d’aluminium. Deux matières qui commencent sérieusement à manquer. Pour l’aluminium, avant, le délai de livraison était de quatre semaines, maintenant, ils sont de dix mois. En plus, les prix ont grimpé, partant du principe que ce qui est rare est cher. L’acier, par exemple, a doublé en quelques jours. Dans l’Hexagone, 37% des industries manquent actuellement d’approvisionnement.