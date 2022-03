Manque de pluie : faut-il craindre une sécheresse ?

C’est un réflexe. Plusieurs fois par jour, Freddy Bonnin, un exploitant bio consulte la météo. Depuis quelques temps, la pluie se fait attendre dans le Sud Vendée. Ces jeunes pousses de blé dur ont besoin d’eau. Cet hiver, les précipitations ont été rares. Dans cette parcelle, il faudrait au moins 15 millimètres d’eau pendant quelques jours. Afin d’anticiper les sécheresses, certains producteurs se sont constitués des réserves d’eau, comme Eric Porcher, un céréalier. Un grand réservoir d’un “volume de 60 000 mètres cubes”, construit il y a 14 ans, alimenté par la pluie et une source souterraine. Depuis 2009, agriculteurs et pouvoirs publics ont développé une gestion solidaire de l’eau. Une trentaine de réservoirs comme celui-ci ont été construits. Le but : mettre en commun la ressource et limiter les prélèvements sur les nappes phréatiques. Dès le 1er avril et jusqu’au 31 octobre prochain, les agriculteurs seront autorisés à irriguer leur culture. T F1 | Reportage N. Hesse, N. Resmann