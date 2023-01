Manque de pluie, hiver trop doux : la sécheresse persiste

Un lac quasiment vide en plein hiver, quelques bateaux échoués, ce paysage est rarissime. Habituellement, l'eau est à 18 mètres au-dessus de nos têtes. En six mois, le volume d'eau du Lac de Montbel a été divisé presque par six. Le club de voile est à l'arrêt. Un été trop chaud, peu de précipitation, depuis cet automne, le lac a été rapidement vidé. Il n'arrive plus à se remplir Le lac de Montbel alimente la Garonne, qui elle aussi souffre de ce manque d'eau. L'an dernier, le fleuve était en crue et un an plus tard, presque jour pour jour, à certains endroits, il est désormais possible de marcher sur la Garonne. Le fleuve a le même niveau qu'un mois de juillet. Une cellule de crise a été mise en place. En France, neuf départements sont toujours soumis à un arrêté de restrictions d'eau. Certains sont même en alerte renforcée. Dans le Tarn-et-Garonne, les agriculteurs sont inquiets pour leurs futures récoltes cet été. Il y a en ceux qui envisagent de réduire leur culture, trop gourmande en eau, comme le maïs. Le niveau des nappes phréatiques est anormalement bas. Cet hiver, les autorités demandent aux particuliers et aux professionnels plus de sobriété dans leur usage de l'eau TF1 | Reportage P. Mislangue, J. V. Fournis, S. Reine