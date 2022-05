Manque de pluie : la crainte d'une sècheresse exceptionnelle ?

Henri Ganzin, agriculteur, cultive du blé dans le Loiret. Sur ses parcelles, la pluie n’est presque pas tombée depuis le mois de janvier. Il a déjà fait une croix sur une partie de sa récolte. Il est donc contraint d’irriguer plus tôt que prévu dans la saison. Pour cela, il dispose d’un quota d’eau attribué par la préfecture du Loiret. Or ce quota a déjà été réduit il y a quelques semaines. Dans Caproga La Meunière, une coopérative agricole près de Montargis, 450 agriculteurs sont concernés. Vendée, Provence, Bretagne, presque aucune partie de la France n’est épargnée par le déficit de pluie qui est de moins 35 % depuis le début de l'année. Cette carte que Météo France nous a montré est édifiante. Les zones vertes à pluviométrie normale sont quasi-inexistantes. Pour préserver le peu d’eau qu'il reste, les préfectures ont pris des arrêtés de restriction. Dans dix départements, des communes sont déjà au seuil d’alerte : interdiction d’irriguer les champs jusqu’à trois jours par semaine. Et pour les particuliers, laver sa voiture ou arroser son potager est réduit au strict minimum. L’espoir réside dans le retour des pluies, mais les prévisions sont pessimistes et les statistiques inquiétantes. T F1 | Reportage D. Piereschi, A. Benaouina, S. Ambert, F. Maillard