Manque de saisonniers : la course contre la montre au Mont-Saint-Michel

Des milliers de touristes affluent déjà au Mont-Saint-Michel et là-bas, plus qu'ailleurs, on manque de bras dans les restaurants. Pour la première fois, le restaurant Mère Poulard doit fermer ses portes le soir, faute de personnel. Près de la moitié des saisonniers manquent à l'appel. C'est une situation inédite. Semaine de quatre jours, plus de coupures en journée, tout est bon pour les attirer. Gilles Gohier, directeur de Sodetour les portes du Saint-Michel, a dû fermer deux établissements. Pour sauver la saison, lui, a misé sur une prime de cooptation. Comme il nous l'explique, en début de saison, un salarié en CDI qui donnait un CV qui aboutissait à une embauche touchait une prime de 300 euros. Le plus gros frein à l'embauche reste le logement. Par exemple, Gwenaël Hochedez habite près du Mont-Saint-Michel. C'est le seul moyen pour lui de travailler. Mais ce n'est pas le cas de tous les saisonniers. Un problème que connaît bien François Ridel, gérant de la crêperie La Cloche. Il cherche un employé depuis des semaines. Alors quand enfin il en trouve un, il fait tout pour lui dénicher un hébergement. Les professionnels doivent embaucher leurs saisonniers au plus vite pour accueillir près d'un million de visiteurs cet été 2022. T F1 | Reportage C. Gerbelot, X. Thoby.