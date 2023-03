Manque d'eau : des permis de construire gelés

Le village de Montauroux connaît une sécheresse historique. Alors, le maire a décidé de ne plus délivrer de permis de construire pour les quatre ans à venir. "Comment fait-on si on n'a plus d'eau ? Construire des logements sans être sûr de pouvoir leur apporter de l'eau, il n'y aurait rien de plus dramatique. Il faut que nous puissions apporter l'eau aux habitants qui habitent déjà sur le territoire", explique Jean-Yves Huet. Depuis l'été dernier, les habitants des neuf villages des Pays de Fayence doivent restreindre leur consommation d'eau et la sécheresse ne fait que s'aggraver. "Ça fait des mois et des mois qu'il ne pleut pas", nous indique un habitant. "Il faut prendre des mesures radicales, il n'y a pas le choix. Il va arriver à un moment où il y aura un point de non-retour, ce n'est pas ce qu'il faut", ajoute un autre. Sur ce territoire, 1 000 logements doivent se construire dans les deux ans à venir. Les besoins en eau vont augmenter, alors que les ressources actuelles ne sont pas suffisantes. "Il n'y a plus l'adéquation entre la production d'eau et la consommation. C'est une pause qu'on envisage de faire, en fonction du climat mais surtout aussi de l'avancement du programme d'action que nous avons voté", déclare René Hugo, maire (SE) de Seillans. TF1 | Reportage A. Flieller, V. Capus, C. Napoli