Manque d'eau : les pluies suffiront-elles ?

Des rivières de Bourgogne aux allures désertiques, un bras de Loire reconverti en cimetière à poisson ou un fleuve de Belfort transformé en champs de graviers. Un tiers des cours d'eau français sont actuellement à sec, réclamant le retour de la pluie. Mais quand retrouverons-nous des niveaux normaux ? Pas tout de suite. Les averses prévues cette semaine ne suffiront pas. "On pourra retrouver des niveaux normaux dans la plupart des grands fleuves à peu près à mi-octobre. Il faudrait que l'on ait à trois, quatre épisodes de deux, trois sur trois jours et ceci sur trois semaines", explique David Labat, professeur d'hydrogéologie à l'université de Toulouse (Haute-Garonne). Pourquoi un tel délai ? Parce que le niveau des cours d'eau dépend du remplissage des nappes phréatiques. Sont-elles à ce point à sec ? Oui. Mais pour combien de temps ? Les experts en hydrologie sont formels. Voici ce qu'on peut lire dans leur bulletin : " en août, les tendances des nappes devraient rester orientées vers la baisse. Les pluies ne devraient pas réussir à s'infiltrer en profondeur". Ces sols extrêmement secs pourraient ne pas être en mesure d'absorber les fortes averses attendues un peu partout cette semaine. Cela pourrait même favoriser les inondations. Quel type de pluie a-t-on vraiment besoin ? Pour Patrick Galois, prévisionniste à Météo France, "On préfère des pluies qui tombent de façon modérée sur une longue durée que des pluies qui tombent de façon très intense sur très peu de temps. C'était le cas par exemple ce dimanche où la pluie n'a pas le temps de pénétrer dans le sol". Les précipitations prévues cette semaine ne seront pas inutiles. Elles profiteront d'abord à la végétation, en grande souffrance depuis le début de l'été. TF1 | Reportage D. De Araujo, L. Koceir