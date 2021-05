Mantes-la-Ville : un médecin jette l’éponge après le saccage de son cabinet

Le docteur Fossé est résigné après avoir découvert lundi son cabinet dans un état déplorable. Tout le mobilier jeté à terre, les vitres de sa salle d'attente brisées. Un saccage gratuit, ou presque. Seule une imprimante a été dérobée. Après 45 ans de bons et loyaux services, il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Il avait pourtant choisi ce quartier populaire et ses patients qu'il ne voulait pas quitter. À 74 ans, il n'avait toujours pas pris sa retraite. Ce midi, il a décidé de fermer définitivement son cabinet. Pour les habitants, c'est un déchirement. De l'autre côté du parking, son confrère est inquiet. À Mantes-la-Ville, il ne reste plus que quatre médecins pour 22 000 habitants. Et la situation ne devrait pas s'améliorer. Il sera sans doute difficile de trouver des candidats pour reprendre le cabinet.