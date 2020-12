MaPrimeRénov' 2021 : mode d'emploi pour les particuliers et les copropriétés

Pour Sandra Da Silva, c'est encore Noël. Sa nouvelle chaudière vient d'arriver. Un équipement moins gourmand en énergie qu'elle a commandé grâce à la prime rénovation. "Étant donné que l'État a octroyé des aides et les a ouverts sans condition de ressources, on s'est dit que c'était le moment de la changer parce que la nôtre a fait son temps", confie-t-elle. La prime est calculée en fonction des revenus du foyer. Sandra a pu l'estimer sur Simul'Aides, le simulateur du gouvernement. "La chaudière coûte 6 700 euros. Et j'aurais 1 200 euros sur cette chaudière en fonction de notre foyer", indique-t-elle. Il lui restera donc 5 500 euros à payer. Pour la même chaudière, un foyer très modeste aura 1 600 euros de prime, alors que les foyers les plus aisés ne seront pas soutenus. L'État les aide uniquement que s'ils lancent une rénovation globale. C'est-à-dire en changeant leur chaudière et l'isolation de leur fenêtre par exemple. Un dispositif que les copropriétaires peuvent aussi bénéficier.