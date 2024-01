MaPrimeRénov', bonus réparation : quand les aides font grimper les prix

En novembre 2023, Adrien a installé une pompe à chaleur. Face à lui, il y a un devis de 14 000 euros, sans aide, et un devis de 20 000 euros proposé par un artisan labellisé MaPrimeRénov'. C'est 6 000 euros d'écart, mais, pour lui, cela n'a rien changé. Mais comment expliquer un écart de 6 000 euros entre les deux artisans ? Selon Sandrine Allonier, experte, les entreprises labellisées ont plus de dépenses. Autre aide publique récente, c’est le bonus réparation. Ce coup de pouce de quinze à 60 euros a été créé pour remettre en état vos appareils électriques. En un an, les révisions de l'électroménager ont grimpé de 10 % à 15 %. Les réparateurs auraient-ils pris quelque liberté depuis l'arrivée du bonus ? La réponse est non, selon une entreprise de réparation à domicile. Dernier secteur, abondamment aidé ces derniers mois, c'est le fameux bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique. Là aussi, la prime de l'État a fait grimper les prix. Le gouvernement envisage, de son côté, de limiter la politique d'échec dès cette année 2024. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Moncelle, P. Marcellin