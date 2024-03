MaPrimeRénov' : comment éviter les fraudes

Factures frauduleuses, chantiers fantômes, une société sans réelles activités, les arnaques à la PrimeRénov' se multiplient. En 2023, nous avons fait la rencontre de Christine et Denis Bigorgne. Ce couple a bénéficié d'une aide de l’État pour isoler les murs extérieurs de leur maison. Aujourd'hui encore, les travaux ne sont pas terminés. Le couple est toujours sans nouvelles de l'artisan.Ils ne sont pas les seuls à subir ce type d'arnaque. Sur les réseaux sociaux, les messages d'alerte se multiplient. Les escroqueries sont désormais dans la ligne de mire de Bercy. Le mode opératoire est souvent le même. Les malfaiteurs créent d'abord une société fictive, dont la durée de vie dépasse rarement plus d'un an. Le temps de démarcher de nouveaux clients. Après avoir encaissé les acomptes, ils transfèrent l'argent des victimes à l'étranger. Mais d'autres vont encore plus loin en déclarant des travaux fictifs pour bénéficier de la PrimeRénov'. Aujourd'hui, des centaines d'entreprises sont pointées du doigt pour fraude. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Garguy-Chartier, R. Sygula