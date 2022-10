MaPrimeRénov' : des couacs dans les remboursements

André Boury a construit lui-même sa maison il y a presque 50 ans. Il s'est lancé dans de nouveaux travaux en 2020 parce qu'il était convaincu à l'époque par le dispositif d'aide MaPrimeRénov'. Tout se fait en ligne sur Internet, mais dans leur cas, une confusion dans une adresse e-mail a bloqué leur dossier. Un dialogue de sourds virtuel a lieu pendant deux semaines. Même les coups de téléphone n'y ont rien changé. Avec huit mois de retard, c'est grâce au représentant local du défenseur des droits qu'ils ont finalement touché les 560 euros d'aides qui leur ont été dues. Pierre Gentil-Perret, 81 ans, a connu une mésaventure similaire lorsqu'il a refait l'isolation de sa façade pour une somme bien plus conséquente. Une facture globale de 20 000 euros et une prime de 4 000 impossibles à percevoir. "On n'a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de correspondant, c'est un mail que vous recevez en disant qu'il s'agit d'un message automatique", raconte-t-il. Son cas est une illustration parfaite de la limite du tout numérique. Pour Claire Hedon, défenseure des droits, "ça rejoint à ce que nous disons à chaque fois sur la dématérialisation qui peut être une chance, peut simplifier les démarches, mais à condition qu'on maintienne d'abord l'accueil en cas de difficulté et qu'on laisse ensuite le choix aux personnes de faire la démarche dématérialisée ou de déposer un dossier papier". Les services régionaux de la défenseure des droits peuvent vous accompagner dans vos démarches. Ce sont eux qui ont débloqué la situation pour Pierre Gentil-Perret qui a depuis découvert que ces travaux généraient d'autres économies. Avec déjà 1 250 000 bénéficiaires, MaPrimeRénov' reste un succès. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de porter à 2,5 milliards l'enveloppe consacrée à cette aide en 2023. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier, C. Bruère