MaPrimeRénov' : des remboursements qui tardent

Chaque jour, Jennifer vérifie si sa prime a été versée. Et chaque jour, c'est la même déception. "On attend de compléments demandés. C'est fatigant, c'est épuisant moralement", déplore-t-elle. Il y a un an, cette propriétaire a fait installer une pompe à chaleur, avec la promesse d'une aide de l'Etat spécialement dédiée aux rénovations énergétiques. Son nom MaPrimeRénov'. Et pour Jennifer, elle s'élève à 11 900 euros. Nous avons tenté d'appeler ensemble le service des litiges pour faire avancer le dossier. Elle reçoit toujours la même réponse. De quoi décourager Jennifer. Dans certaines situations, l'entreprise avance les travaux en attendant le versement de la prime Rénov'. En conséquence, certains artisans risquent la faillite. Certains groupes sur les réseaux sociaux y sont même consacrés. Comme la page Ma Prime Rénov' : le parcours du combattant ! qui compte 18 000 membres et des dizaines de publications par jour. Les bénéficiaires ne sont pas les seuls à être perdus. Deux mille conseillers partout en France sont dédiés à cette prime. Leur mission consiste à déterminer ce qui doit être rénové et vous aider dans le montage de votre dossier. Pour eux aussi, il est difficile de s'y retrouver. Depuis sa création, le dispositif n'a cessé d'évoluer. Comment expliquer une telle complexité ? L'Agence nationale de l'habitat est en charge de MaPrimeRénov'. Et pour son directeur de communication, Martin Lagane, il s'agit simplement de lutter contre la fraude. "Ces contrôles renforcés ont pu allonger la durée de traitement des dossiers. Désormais, cette situation est résolue. On a retrouvé un rythme avec un délai de moyen inférieur à cinq semaines", explique-t-il. La plupart des dossiers en attente que nous avons pu consulter le sont depuis plusieurs mois. Mais l'Agence de l'habitat nous l'assure. En trois ans, plus d'un million de foyers ont touché la prime Rénov'. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Barth, M. Kouho