MaPrimeRénov' : encore de nouvelles règles !

C'est un soulagement pour ce couple de Dardilly (Rhône) puisqu'il va enfin pouvoir bénéficier de l'aide à la rénovation pour isoler les murs de sa maison. Ils avaient une première demande en début d'année, aussitôt refusée. Pour en bénéficier, il fallait alors réaliser au moins deux rénovations : isoler et installer une pompe à chaleur ou un poêle. Etant déjà équipés, ils étaient non éligibles. Mais avec les nouvelles conditions d'attribution de l'aide, une seule rénovation suffit, désormais. En cinq ans, les règles ont changé une dizaine de fois. Et les clients s'y perdent. "C'est extrêmement complexe et très lourd, administrativement", déplore Maha Ben Ali, directrice commerciale - EnergyGo (HomeServe). En un an, le nombre de dossiers déposés pour obtenir l'aide a chuté de 40%. Environ neuf chantiers sur dix sont bloqués, d'après les entreprises du bâtiment. Et cette simplification de la prime devrait relancer des travaux. Et si on ne devait choisir qu'une seule rénovation énergétique, laquelle faut-il privilégier ? Selon des experts, il faut commencer par le toit parce qu'on peut y perdre jusqu'à 30% d'énergie. Il y a un autre changement. Pour simplifier les travaux, l'État promet d'être plus souple pour attribuer les labels aux entreprises de rénovation. Elles devraient être deux fois plus nombreuses d'ici la fin de cette année 2024. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Buisine