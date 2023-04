MaPrimeRénov' : ils se battent pour récupérer leurs aides

Francine sait que l'installation de cette chaudière toute neuve va lui coûter de l'argent. Un gros investissement dont une partie est prise en charge par l’État, grâce au dispositif MaPrimeRénov'. Deux ans plus tard, l'argent n'a jamais été reçu. Pourtant, sa demande a été validée. Les travaux ont été réalisés par des artisans agréés. Malgré de nombreux appels et mails pour obtenir le versement, rien y fait. Des exemples comme Francine, il en existe des milliers. Mis à part les particuliers, il y a aussi les entrepreneurs. En effet, ce sont eux qui avancent souvent les frais censés être pris en charge par l’État. Dans certains cas, les montants peuvent atteindre des sommets. Deux millions d'euros d'impayé, de quoi fragiliser Homélior, une société spécialisée dans la rénovation énergétique. Tous les jours, elle tente d'obtenir un remboursement. Certains n'ont pas cette patience. Ainsi, 600 particuliers et entreprises ont décidé de saisir les tribunaux. Contacté, l'organisme en charge de la PrimeRénov' ne nous a pas répondu. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Robertson, L. Foesser-Eckert