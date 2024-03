MaPrimeRénov' : pourquoi les demandes d'aides sont en baisse

Il a acheté cette maison, que l'on voit à l'image, en octobre 2023 et ne peut toujours pas commencer ses travaux. Bastien a prévu une enveloppe de 76 000 euros qui devraient être pris en charge à 40% par ma MaPrimeRénov'. "On a anticipé depuis l'année dernière tous les travaux, que ce soit l'isolation ou la pompe à chaleur. On pensait que tout serait prêt, mais au final, ce n'était pas le cas. Et on est totalement bloqué", regrette-t-il. Et tant que son dossier est bloqué dans les méandres administratifs, le chantier est à l'arrêt. Depuis le 1er janvier, le dispositif MaPrimeRénov' encourage les rénovations globales des logements. Isoler ne suffit plus, il faut ajouter au moins un autre projet de travaux, installer une pompe à chaleur ou un poêle, par exemple. En pleine crise de pouvoir d'achat, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Les demandes de prime se sont effondrées, en janvier et février. La baisse atteint -40% par rapport à la même période, en 2023. Cela a un impact direct sur l'activité de certaines entreprises du bâtiment. Une nouvelle obligation pour les particuliers est pointée du doigt. Il faut passer par un intermédiaire appelé "accompagnateur Rénov". Par ailleurs, depuis cinq ans, le dispositif a été modifié une dizaine de fois. Il est donc difficile d'y voir clair. Le gouvernement devrait faire de nouvelles annonces dans les prochaines heures pour alléger le système. Selon nos informations, certains travaux simples, comme l'isolation devrait être à nouveau éligible à la PrimeRénov. TF1 | Reportage J. Roux, P. Ninine, B. Chastagner