MaPrimeRénov' rabotée : quelles conséquences pour les Français ?

Ils ont retiré une chaudière au gaz pour installer une pompe à chaleur avec une production d'eau chaude sanitaire. Le coût de l'installation est de 10 000 euros, 6 000 payés par les propriétaires et 4 000, pris en charge par MaPrimeRénov'. Après le coup de rabot du gouvernement qui prévoit un milliard d'euros de moins pour la rénovation énergétique, ces travaux seront-ils encore possibles demain ? L’État n'a pas simplement décidé de mettre moins d'argent sur la table, il veut aussi revoir les règles, et ce n'est pas nouveau. Depuis l'année 2019, MaPrimeRénov' a déjà été modifiée une dizaine de fois. Dans la dernière version toujours en vigueur, on est obligé de payer de sa poche un diagnostic énergétique (DPE), avant de faire les travaux. Il fallait ensuite faire appel à un accompagnateur Renov', pour valider ou non votre dossier. Après les annonces du gouvernement, quelles seront les nouvelles "nouvelles règles" ? Les professionnels sont dans le flou. En coulisses, des négociations sont en cours pour se rapprocher de l'ancien dispositif. Après tant de changements, vous êtes un peu perdu, les détails de la dernière version de MaPrimeRénov' seront connus au mois de mars. TF1 | Reportage T. Jarrion