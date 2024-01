MaPrimeRénov' : un accompagnateur pour faciliter les démarches

Des fenêtres qui ferment mal et laissent entrer l'air, une porte d'entrée mal isolée, protégée par un simple rideau pour se calfeutrer. Cela fait six ans que Myriam le Borgne, habite dans cette maison, et chaque hiver se pose la question des travaux d'isolation. Mais elle hésite à s'engager. Les démarches administratives lui semblent insurmontables. Une complexité qui a contribué à la création d'un nouveau métier "accompagnateur en rénovation énergétique". Un technicien aide alors Myriam à identifier les priorités, comme changer les fenêtres, isoler les murs ou opter pour un système de chauffage plus économique. Depuis le 1er janvier 2024, l'accompagnateur est obligatoire pour bénéficier des subventions. Il pourra aider Myriam à chiffrer son projet et à remplir tous les documents pour obtenir la Prime Rénov". Pour le trouver, Myriam a simplement rempli une demande sur le site France Rénov. C'est l'État qui paye les services de cet accompagnement. Jusqu'à 700 mille foyers pourraient bénéficier de travaux de rénovation subventionnés. L'objectif est que 5 000 accompagnateurs soient formés d'ici 2025. TF1 | Reportage P. Ninine, F. Amzel