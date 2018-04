Marathon de Paris 2018 : comment se préparer lorsqu'on est un coureur amateur ?

Ce dimanche 8 avril, ils seront 55 000 à s'élancer des Champs-Elysées, arborant fièrement leur dossard du Marathon de Paris. Parmi les participants figureront des Kényans, des professionnels et tous les autres. Plus d'un tiers des coureurs sont des novices sur cette redoutable distance de 42,195 km. Alors, comment se préparer lorsqu'on tente l'aventure pour la première fois ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.