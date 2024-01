Marché aux clandestins : une pratique illégale courante

Les hommes que nous voyons dans la vidéo n’attendent pas le bus. Il est à peine sept heures et ils sont déjà une dizaine de sans-papiers, installés aux abords d’un magasin de bricolage. Tous attendent l’arrivée des clients, car ils le savent, certains vont faire appel à eux illégalement que ce soit pour des petites tâches. Une femme, par exemple, demande à deux hommes de lui charger des dizaines de kilos de ciments en échange de quelques euros. Le plus souvent, ce sont des professionnels du bâtiment qui exploitent la main-d'œuvre bon marché. Un artisan, à gauche dans la vidéo par exemple, vient chercher un sans-papier pour travailler sur un chantier. Des scènes comme celles-ci, il y en a partout en Île-de-France. À l’entrée d’une zone commerciale, on découvre ce qui ressemble à une agence d'intérimaires clandestines sur des centaines de mètres. Plusieurs hommes nous font un signe de la main. Cela veut dire qu’ils sont disponibles pour travailler. Un artisan les a repérés et embauche l’un d’entre eux. Cela prend seulement quelques secondes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, Q. Danjou