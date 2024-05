Marche blanche : Châteauroux ne veut pas oublier Matisse

La famille de Matisse a choisi le silence pour lui rendre hommage, et puis une banderole rose, sa couleur préférée. Matisse, quinze ans, un garçon comme les autres, qui aimait le foot, par exemple. Dans le cortège, Isabelle, sa grand-mère par alliance. Comme les parents du jeune homme, elle préfère se souvenir du meilleur. Châteauroux, 40 000 habitants et cet après-midi du 4 mai, 8 000 personnes étaient dans les rues. Beaucoup arboraient des loutres sur leurs tee-shirts, ou leurs pancartes. "C'est le petit surnom que ses parents lui ont donné, donc c'est un hommage", explique une dame sur les lieux. Devant l'école où il allait plus petit, on fait une pause pour écouter les maîtresses de Matisse. Dans le cortège, des sentiments se mêlent, tristesse, incompréhension et puis de la colère et une demande de justice. L'agresseur présumé, âgé de quinze ans aussi, a été mis en examen pour meurtre et incarcéré. Cette marche blanche s'est déroulée comme les parents de Matisse le souhaitaient, dans le calme et la dignité, loin des haines et des récupérations en tout genre. TF1 | Reportage F. Agnès, L. Cloix, B. Sisco