Marche blanche pour Thomas : l'émotion de la famille et des amis

Un lâcher de ballons aux couleurs de son club a été organisé sur la pelouse où il jouait au rugby. Des milliers de personnes se rassemblent autour des parents et des frères de Thomas. Son souvenir est partout. "C'était un garçon joyeux, jovial, qui aimait faire la fête, qui aimait les amis, qui aimait la vie tout simplement. Il n'a pas le droit de partir le petit", se souvient un homme. Le cortège, qui a rassemblé plus de 6 000 personnes, s'était lancé depuis le lycée de l'adolescent. Ses proches en tête, la marche silencieuse traverse la ville de Romans-sur-Isère. Les photos de Thomas sont exposées derrière les banderoles. De nombreux camarades de classe, unis dans le chagrin, ont pris part à la marche. "On est tous impacté indirectement par cette perte. Aujourd'hui, on voit des gens souffrir et ça fait encore plus de mal", dit l'une d'elles. "On espère encore et on se dit que c'est un cauchemar, on va se réveiller, mais non. Il ne sera plus jamais-là, il ne sera plus jamais avec nous", ajoute une autre. En présence de sa famille, de son équipe de rugby, des anonymes sont venus de toute la région. Ils sont profondément marqués par la violence de sa disparition. "J'ai un fils qui a 16 ans et demi. Vraiment, ça me fait quelque chose. Je n'imagine même pas la peine que les parents peuvent avoir. C'est une horreur", confie une mère de famille. Les funérailles de Thomas auront lieu vendredi. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Jouanneau, N. Ly