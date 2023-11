Marche contre l'antisémitisme : l'interview de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher

Une "grande marche civique" contre l'antisémitisme, en réponse aux "plus de 1000 faits" contre les juifs enregistrés en France ces dernières semaines. Voilà la proposition conjointe de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et de son homologue du Sénat, Gérard Larcher. Les présidents des deux chambres du Parlement appellent "tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République" à se rassembler ce dimanche "pour dénoncer les porteurs de haine", ont-ils écrit mardi dans une tribune publiée par Le Figaro. Invités du 20H de TF1, les deux responsables politiques réitèrent leur appel et répondent notamment aux polémiques nées de la présence annoncée du RN à cette marche.