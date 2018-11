Marche contre le mal-logement à Marseille : des incidents ont éclaté devant l'hôtel de ville

Des incidents ont éclaté ce mercredi à Marseille en marge d'une manifestation organisée pour protester contre l'état d'insalubrité de certains logements. Le rassemblement était organisé à Noailles, ce quartier où deux immeubles se sont effondrés la semaine dernière, faisant huit morts. On fait le point en duplex avec notre journaliste Pauline Lefrançois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.