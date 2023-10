Marché de l'occasion : le diesel carbure toujours

Plus de 600 voitures d'occasion sont à vendre à Alvergnas Automobiles. Moins d'une sur quatre roule au gazole, mais aujourd'hui, tous les clients, ou presque, cherchent un "diesel". Pourquoi ces véhicules pourtant réputés polluants ont tant de succès ? Pour Jacques Alvergnas, le directeur, c'est l'évolution des prix du carburant à la pompe qui a changé la donne. Autre argument, les véhicules diesel sont plus économes. Ils consomment dix à 15 % de moins que les véhicules essence. Et si les voitures diesel ont toujours été plus chères en achat neuf, sur le marché de l'occasion, ce n'est plus le cas. "Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture entre essence ou diesel, c'est quasiment le même prix, quasiment. Et même le diesel est même moins cher parfois que l'essence ", selon Olivier Flavier, directeur chez "marché automobile du groupe Leboncoin". Sur le site Leboncoin, les prix des diesel ont baissé de 5 % depuis le début de l'année, pour une bonne raison : les véhicules sont nombreux sur le marché. Malgré les incitations financières, les voitures électriques peinent encore à séduire. D'occasion, les véhicules électriques sont encore 30 % plus chers que leurs équivalents thermiques. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Abel, C. Jouanneau