Marché de l'occasion : tous les secteurs s'y mettent

Elles sont en première ligne dans ce magasin d'électroménager de Faches-Thumesnil. Des machines à laver reconditionnées qui sont vendues 30 % moins chères en moyenne que leur prix d'origine. C'est une aubaine pour Nada en pleine installation. Dans cette boutique, plusieurs rayons offrent une seconde vie à des appareils déjà utilisés. Avant d'être revendu, chaque produit est intégralement vérifié. À Lille, dans les grandes enseignes, la seconde main occupe de plus en plus de place. Elle attire de nouveaux clients comme Myriam soucieuse de l'environnement. Des rayons sont alimentés par les clients de la boutique. Ils rapportent leurs vieux jouets qu'ils y revendent deux à trois fois moins cher. L'occasion côtoie le neuf jusque dans l'une des grandes librairies de notre pays où une brocante permanente est désormais au sous-sol. Il y a des livres à partir de 3,99 euros. Depuis l'ouverture de cet espace il y a un mois, près de 2 000 bouquins d'occasion ont été vendus. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman